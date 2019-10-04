Шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира, сообщает организация KidsRights.

Вместе с ней премию разделила правозащитница из Камеруна Дивина Малум.

Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо, — подчеркнул председатель экспертного комитета и основатель организации Марк Дулларт.

По его словам, обе девушки стали законными обладательницами премии.

Торжественная церемония вручения награды состоится в Гааге 20 ноября во Всемирный день ребенка, отмечается на сайте KidsRights.

Как сообщал «Ридус», ранее Грета Тунберг отреагировала на высказывание о ней президента России Владимира Путина. Характеристику российского лидера она поместила в графу «О себе» аккаунта в Twitter.

«A kind but poorly informed teenager», — значится теперь в профиле Греты. «Добрым, но плохо информированным подростком» назвал ее Владимир Путин, оценивая выступление активистки в ООН.

Первый зампред Госдумы по природным ресурсам недавно пригласил Грету Тунберг выступить перед российской молодежью. Соответствующее письмо направлено королеве Швеции.



Напомним, в конце сентября 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила на сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинив мировую политическую элиту в недооценке экологической угрозы. Ее пламенная речь имела большой международный резонанс, вызвав ответные заявления лидеров США, Франции, России и других стран.