Пушков отреагировал на заявление Польши об отказе от российского газа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание Польши отказаться от российского газа и заменить его на голубое топливо из США и Катара.

Скоро у Польши — „второе рождение“: там только и речи, что к концу 2022-го она станет независимой от российского газа, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее представитель Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от газа из РФ, отмечает ФАН.

Газ из США, наверное, душистей, — отметил сенатор в свойственной ему манере.

Как сообщал «Ридус», в августе в Варшаве было подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».



К 2021 году Польша сможет поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год, заявил тогда на пресс-конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

