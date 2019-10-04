Пушков отреагировал на заявление Польши об отказе от российского газа
- 04 октября 2019, 12:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание Польши отказаться от российского газа и заменить его на голубое топливо из США и Катара.
Скоро у Польши — „второе рождение“: там только и речи, что к концу 2022-го она станет независимой от российского газа, — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Ранее представитель Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от газа из РФ, отмечает ФАН.
Газ из США, наверное, душистей, — отметил сенатор в свойственной ему манере.
Как сообщал «Ридус», в августе в Варшаве было подписано трехстороннее соглашение Польши, Украины и США о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
К 2021 году Польша сможет поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа в год, заявил тогда на пресс-конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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