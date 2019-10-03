Путин посоветовал мировым лидерам «не фальшивить» во время глобальной игры

Россия призывает мировых лидеров к широкой коллективной работе по созданию «равной и неделимой международной безопасности». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства считает, что мировой порядок пока сохраняется, однако «существует возможность негативного развития событий», что чревато глобальными катастрофами практически для всего человечества.

Хочется надеяться, что как бы сложно не выстраивались отношения между государствами, сколь опасными не были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли мирового права, будет трансформироваться, но сохранится. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что единообразие всех стран мира невозможно, а значит, необходимо учитывать интересы каждого государства. По мнению Путина, нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции могли бы сосуществовать и взаимодействовать, обогащая друг друга.

«Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни», — отметил глава государства.

Россия является наглядным примером такого подхода, уверен Владимир Путин.

«В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие. Для нас культурное и этническое многообразие — это норма», — заявил российский лидер.

Ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. В этом году участники клуба обсуждают мировое политическое устройство и роль восточных государств в разрешении международных проблем.

На полях заседания клуба Путин провел переговоры с президентом Казахстана Жомартом Токаевым и президентом Филиппин Родриго Дутерте, передает ТАСС.