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Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

В Индии украли останки лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части страны, сообщает BBC News.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 2 октября, в день празднования 150-й годовщины со дня рождения Ганди.

Смотритель мемориала рассказал полиции, что открыл его ворота рано утром в связи с юбилеем, а когда вечером вернулся, обнаружил пропажу.

По его словам, неизвестные вандалы еще и повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово «предатель».

Британская радиостанция отмечает, что ряд индийских националистов до сих пор считают Ганди предателем, так как он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью «нанесения урона национальному единству Индии».

Махатма Ганди — индийский политический и общественный деятель, один из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.

Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки «Хинду Махасабха».

После кремации в соответствии с традициями индуизма его останки были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.

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