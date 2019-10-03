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Главный храм ВС РФ украсят витражами с изображениями советских наград

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© function.mil.ru

© function.mil.ru

Главный храм Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот», украсят витражами с изображениями российских и советских военных наград. Общая площадь витражей составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Они изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств.

Многие студенты и педагоги, привлеченные к этому проекту, получают серьезную практику и бесценный опыт, — отметил ректор академии Сергей Андрияка.

При изготовлении витражей совмещается множество художественных техник. Это и гидроабразивная резка стекла, и роспись витражными красками под спекание, и фьюзинговое спекание стекла, уточняется на сайте Минобороны РФ.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» на добровольные пожертвования. Его откроют в 2020 году к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Храм станет центром всенародной памяти о павших солдатах в годы самой кровопролитной войны в мировой истории.

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