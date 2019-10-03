Роскомнадзор отчитался по исполнению закона об оскорблении государственных символов РФ. По данным ведомства, за все время действия закона от Генеральной прокуратуры поступило 45 требований об удалении неприемлемых материалов.

Шестьдесят требований касались материалов с оскорблениями флага и герба страны. В трех случаях дело касалось оскорбления гимна. Также зафиксировано семь оскорбительных материалов о Конституции РФ.

Семьдесят девять нарушивших закон интернет-ресурсов уже удалили противоправный контент. Всего в список нарушителей угодило 85 сайтов. Четыре из них заблокированы. Еще два ресурса должны удалить оскорбительные материалы в самое ближайшее время.

Напомним, что закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Ранее в Общественной палате РФ призвали региональных чиновников не приравнивать себя к госсимволам и не использовать закон об оскорблении общества и государства для борьбы со своими оппонентами.