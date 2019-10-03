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Найден идеальный компонент диеты для диабетиков

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выявила идеальную диету для людей с диабетом второго типа и для пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что рацион питания с высоким содержанием клетчатки заметно улучшал состояние пациентов. Напомним, что клетчатка содержится только в продуктах растительного происхождения.

Например, в крупах, отрубях, фруктах, овощах и орехах.

Диета играет огромное значение, если у пациента диагностирован диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Дефицит клетчатки в организме грозит развитием анемии, желчнокаменной болезни, ожирения, атеросклероза, сахарного диабета и других не менее грозных заболеваний.

Согласно нормам ВОЗ, ежедневно человек должен потреблять не менее 30 граммов сырой клетчатки. Это примерно 2 килограмма моркови. Конечно, таких показателей будет трудно добиться, поэтому многие люди принимают БАДы, содержащие витамин В.

В ходе исследования специалисты пригласили 200 добровольцев: они питались по диете, в которой было большое количество продуктов, содержащих клетчатку. Пациенты должны были есть не менее 25 граммов клетчатки в день.

Ежедневно участники отправляли фото своей еды кураторам, которые контролировали питание добровольцев.

Это исследование помогло выяснить, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск диабета и гипертонии в будущем. Также этот рацион питания в сочетании с медикаментозным лечением может улучшить не только состояние сердечно-сосудистой системы, но и наладить работу ЖКТ, снизить вес.

После окончания эксперимента у участников взяли кровь на анализ, который показал, что уровень холестерина снизился на 9%, уровень триглицеридов — на 23%, артериальное давление — на 15%, а глюкоза упала на 28%. Это очень хорошие результаты, отметили ученые.

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