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Грудинин подал в суд на больницу из-за раздела имущества

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Бывший кандидат в президенты России, предприниматель Павел Грудинин подал в суд на одну из столичных больниц, сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной иска стал продолжающийся процесс о разделе имущества между Грудининым и его бывшей супругой Ириной.

Директор «Совхоза имени Ленина» заподозрил неладное, когда его бывшая жена обратилась в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского, где ее признали инвалидом второй группы.

Соответственно, недееспособному супругу по закону полагается 2/3 имущества, отмечает News.ru.

Напомним, в апреле Видновский городской суд Московской области принял решение, что две трети совместного имущества семьи Грудининых достанутся бывшей супруге экс-кандидата в президенты. В июне это решение подтвердил Мособлсуд.

Павел и Ирина Грудинины оформили развод летом 2018 года. Поженились они в начале 1980-х годов, у них двое взрослых детей. По некоторым данным, будучи в браке, у Грудинина были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему еще двоих детей.

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