Замглавы «Аэрофлота» обвинили в особо крупном мошенничестве

Заместителю генерального директора «Аэрофлота» Владимиру Александрову следствие предъявило обвинение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, речь идет об обвинении по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Свою вину Александров не признал, отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что аналогичное обвинение предъявлено еще троим фигурантам дела: адвокатам Дине Кибец и Александру Сливко, а также бывшей главе юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой.

Ранее News.ru сообщил, что СК РФ комитет будет ходатайствовать перед судом об аресте Александрова.

Как говорилось в статье «Ридуса», заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров был задержан накануне следственными органами в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

