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Большинство украинцев считает Россию страной-агрессором

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Согласно данным социологического опроса украинской государственной группы «Рейтинг», 68% граждан Украины считают Россию страной-агрессором, 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.

В то же время более половины украинцев (57%) поддерживают мирное решение конфликта в Донбассе.

При этом из них 34% респондентов считают, что необходимо прекратить военные действия, признав неподконтрольные Киеву территории Донбасса временно оккупированными, а 23% опрошенных предлагают предоставить территориям статус автономии в составе Украины.

Тем не менее 23% украинцев считают, что военные действия необходимо продолжать до полного восстановления власти Киева во всем Донбассе.

А вот 6% респондентов высказались за отделение этих территорий от Украины.

Кроме того, 55% участников опроса выступают за ввод миротворцев ООН в Донбасс без российского контингента, против — 26%.

Кроме того, более половины украинцев (59%) не смогли оценить «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, 23% высказались против, 18% — поддержали ее, отмечает газета «Взгляд».

Опрос проводился 21—25 сентября среди двух тысяч респондентов от 18 лет и старше, сообщается на сайте социологической группы.

Напомним, «формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Штайнмайер предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Согласование украинскими властями «формулы Штайнмайера» вызвало протесты радикалов.

Как сообщал «Ридус», в июле более половины жителей Украины поддержали урегулирование конфликта на юго-востоке страны путем возвращения неподконтрольных Киеву территорий.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 18:05

    да поф, что они там считают. в печёнках это братство за наш с вами счет.
    делать, как нам выгодно, а братья те, которым по пути.

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