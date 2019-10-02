Большинство украинцев считает Россию страной-агрессором

Согласно данным социологического опроса украинской государственной группы «Рейтинг», 68% граждан Украины считают Россию страной-агрессором, 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.

В то же время более половины украинцев (57%) поддерживают мирное решение конфликта в Донбассе.

При этом из них 34% респондентов считают, что необходимо прекратить военные действия, признав неподконтрольные Киеву территории Донбасса временно оккупированными, а 23% опрошенных предлагают предоставить территориям статус автономии в составе Украины.

Тем не менее 23% украинцев считают, что военные действия необходимо продолжать до полного восстановления власти Киева во всем Донбассе.

А вот 6% респондентов высказались за отделение этих территорий от Украины.

Кроме того, 55% участников опроса выступают за ввод миротворцев ООН в Донбасс без российского контингента, против — 26%.



Кроме того, более половины украинцев (59%) не смогли оценить «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, 23% высказались против, 18% — поддержали ее, отмечает газета «Взгляд».



Опрос проводился 21—25 сентября среди двух тысяч респондентов от 18 лет и старше, сообщается на сайте социологической группы.



Напомним, «формула Штайнмайера» названа по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Штайнмайер предложил вариант урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, который предполагает введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Согласование украинскими властями «формулы Штайнмайера» вызвало протесты радикалов.

Как сообщал «Ридус», в июле более половины жителей Украины поддержали урегулирование конфликта на юго-востоке страны путем возвращения неподконтрольных Киеву территорий.

