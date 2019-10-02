Ученые еще раз доказали справедливость высказывания Ницше

Международная команда ученых решила проанализировать фразу знаменитого немецкого философа Ницше «Все, что не убивает меня, делает меня сильнее».

В своем исследовании специалисты проверили, действительно ли неудачи в начале пути разных ученых положительно сказались на их карьере в будущем. Выборка была сделана из специалистов, которые в 90-х подавали заявки на получение грантов R01 от Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Уточняется, что грант получали те участники, которые набрали большее количество баллов.

Исследователи разделили ученых на две группы: в первую попали те, кто получил грант с баллами, равными проходной оценке, или чуть-чуть выше этой отметки, а во второй оказались ученые, которым не хватило всего лишь несколько баллов.

Такая выборка позволила нам рассматривать участников из обеих групп как равных специалистов, — пояснили авторы исследования.

После того как группы были сформированы, ученые нашли исследования, которые выпускали испытуемые после подачи документов на грант. Авторы работы обращали внимание не только на количество, но и на цитируемость исследований.

Как оказалось, те ученые, которые не получили грантов, в последующие пять лет после подачи заявки выпускали меньше работ, чем их коллеги с грантом. Зато потом количество и качество их работ резко возрастало.

Авторы исследования пришли к выводу, что настоящим гениям и целеустремленным людям неудачи идут на пользу.