В России растет число курящих женщин

В то время как число курящих мужчин в России сокращается, увеличивается число курящих женщин, сообщила замдиректора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

По ее словам, антитабачное законодательство, направленное на снижение числа курящих в стране, показывает положительные результаты, но только в отношении мужчин.

«Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — приводит ТАСС ее слова, сказанные на совещании экспертного совета по реализации проекта «Здоровье работающих женщин».

При этом, Концевая отметила, что пока не установлены причины возникновения такой тенденции.

Ранее Минздрав внес поправки в законопроект, предусматривающий возвращение курительных комнат в аэропорты.