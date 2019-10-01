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В России растет число курящих женщин

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© pixabay.com

© pixabay.com

В то время как число курящих мужчин в России сокращается, увеличивается число курящих женщин, сообщила замдиректора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Анна Концевая.

По ее словам, антитабачное законодательство, направленное на снижение числа курящих в стране, показывает положительные результаты, но только в отношении мужчин.

«Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — приводит ТАСС ее слова, сказанные на совещании экспертного совета по реализации проекта «Здоровье работающих женщин».

При этом, Концевая отметила, что пока не установлены причины возникновения такой тенденции.

Ранее Минздрав внес поправки в законопроект, предусматривающий возвращение курительных комнат в аэропорты.

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Владельцы детсада в Астрахани осуждены на 4 года за связывание детей

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Супруги, организовавшие частный детский сад, признаны виновными в том, что связывали детей пеленками.

Суд приговорил обвиняемых к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей каждому и лишению права заниматься образовательной деятельностью сроком на три года.

Следствием установлено, что в созданном семейной парой дошкольном учреждении не было квалифицированного персонала, а при этом родители ежемесячно платили 3,5 тысячи рублей.

Не справляясь со своими обязанностями, владельцы детсада вместе с воспитателями и нянями связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Из 50 опрошенных человек 33 были признаны потерпевшими.

Как писал ранее «Ридус», руководитель детского сада заявил, что этот инцидент — проделки конкурентов, поскольку «Полина» — единственный сад в районе. И за свои услуги он предлагает самую низкую цену.

Прокуратура начала проверку после того, как были опубликованы видеозаписи, сделанные местной жительницей.

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В Грузии отмечено рекордное сокращение турпотока

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© Википедия

© Википедия

В Грузии впервые за последние десять лет зафиксировано ухудшение показателей пассажиропотока. Это вызвано остановкой прямого авиасообщения с Россией и прекращением работы российских туроператоров на данном направлении, пишет Sputnik Грузия.

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% - в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет — это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику. В августе в Батуми сокращение составило 20%", — заявила заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире местного телевидения.

Закарадзе считает, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полетов из России». Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Власти Грузии ожидают, что в туристическом секторе убытки от запрета перелетов из России составят по итогам 2019 года около 710 миллионов долларов.

Прямое авиасообщение с Грузией было запрещено 8 июля на фоне антироссийских акций в Тбилиси. Их организовали из-за того, что в июне на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Хотя это было сделано согласно протоколу мероприятия. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала «врагом и оккупантом».

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