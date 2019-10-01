Когда не стоит пить антибиотики

Осень — сезон простуд и разных вирусных заболеваний, поэтому люди все чаще обращаются в аптеку за различными противовирусными препаратами. Медики решили еще раз напомнить, что прием антибиотиков без назначения врача может быть опасен для здоровья.

Антибиотики — это крайняя мера лечения, когда обычные щадящие препараты не помогают. Но это не значит, что человек без медицинского образования может самостоятельно назначать себе или своему ребенку такие лекарства.

Антибиотики обладают побочными эффектами, такими как снижение функции печени и почек, аллергия, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме, — рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников .

Если начать прием антибиотиков без специальных показаний, то это может не только усугубить заболевание, но и вызвать резистентность к этому препарату.

Врачи объясняют, что антибиотики показаны при болезнях, вызванными микробами, поэтому их бессмысленно принимать при вирусных инфекциях.

В некоторых случаях антибиотики назначаются сразу после ОРВИ, если у человека начинают размножаться болезнетворные бактерии. Такое явление называется суперинфекцией, пояснил Тяжельников.