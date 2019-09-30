Директор обвинил врачей-онкологов в создании «заградотрядов из пациентов»

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди осудил протесты ряда сотрудников вверенного ему учреждения и предостерег врачей от организации «заградотрядов из пациентов».

«Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания. В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути были выставлены загрядотряды из детей и пациентов», — цитирует Стилиди РБК.

Руководителя НМИЦ имени Блохина возмутило, что обращение сотрудников сделано «в ультимативной форме» и «несет угрозу массового увольнения, в случае невыполнения требований». Директора НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву Стилиди назвал высококвалифицированным сотрудником, а претензии врачей к ней объяснил завистью и неудовлетворенными амбициями.

Напомним, в одном из ведущих в России медицинских центров летом 2019 года сложилась конфликтная ситуация. В Сети было опубликовано видеообращение врачей-онкологов, в котором они заявили, что почти 30 человек готовы уволиться из-за действий своего нового руководителя Светланы Варфоломеевой, поскольку та не дает им исполнять их врачебный долг.

По словам недовольных медиков, в здании Центра «отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными», открытие новых корпусов задерживается, хотя строительство ведется долгие годы. Кроме того, врачи пожаловались, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку, вынуждала сотрудников писать заявления об уходе, а также «угрожала сокращением ставок и создала нервозную атмосферу». Они потребовали отстранить руководство НИИ детской онкологии и гематологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.

В пресс-службе Центра журналистам сообщили, что несмотря на сложную ситуацию, сотрудники медучреждения продолжают работать и никто из них пока не подавал заявлений об увольнении. По данным агентства «Москва», руководство онкоцентра написало на недовольных врачей жалобу на имя Леонида Рошаля и в Минздрав.