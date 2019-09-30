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Мужчина выжил, упав на пути на станции метро «Тверская»

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

На станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии гость столицы упал с платформы под прибывающий электропоезд, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 18:48.

Сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали скорую и передали потерпевшего медикам для госпитализации.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как стало известно ФАН, машинист, вовремя увидевший на путях пассажира, резко затормозил и сумел остановить состав. По предварительным данным, мужчина серьезно не пострадал, но оказался в состоянии шока.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Полежаевская» женщина выжила, упав на рельсы. Пассажиры помогли ей подняться на платформу до прихода поезда.

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