В США создадут робота, который заменит домашних животных

Команда специалистов из Политехнического университета Виргинии показала новые возможности своего робота, который научился перемещаться как животные. Пока что устройство находится в разработке, но специалисты надеются, что робот будет готов к 2021 году.

Для того чтобы робот передвигался по-звериному, разработчики создали специальную комбинацию алгоритмов и датчиков. Система умеет имитировать поведение животных, например собак. В программу заложена информация о скорости, положении суставов и других параметрах, помогающая точно передавать повадки животного.

Пока что движения робота лишь слегка напоминают собачьи. Если до этого вы видели, как передвигаются роботы компании Boston Dynamics, то машина специалистов из Политехнического университета Виргинии вас вряд ли удивит.

Помимо системы имитирования животных, специалисты установили технологию LiDAR, которая позволит роботам не сталкивать друг с другом, а также обходить различные препятствия.



Мы хотим сделать алгоритмы работы робота не только эффективными, но и зрительно более натуральными. Наши разработчики черпали вдохновение из мира природы и животных, — рассказывает команда изобретателей.

В планах компании создать робота, который по-настоящему сможет заменить любое домашнее животное.