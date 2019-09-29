В Москве два человека погибли, упав в автомобиле в реку

В столице автомобиль упал в Москву-реку, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Коломенской набережной у дома 1 в ночь на воскресенье.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением.

В результате находившиеся в машине два человека — водитель и пассажир — погибли.

Машину из реки вытащили. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», в столице в Обводный канал упал бетоновоз.