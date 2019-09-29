В Москве два человека погибли, упав в автомобиле в реку
- 29 сентября 2019, 14:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице автомобиль упал в Москву-реку, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Инцидент произошел на Коломенской набережной у дома 1 в ночь на воскресенье.
По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением.
В результате находившиеся в машине два человека — водитель и пассажир — погибли.
Машину из реки вытащили. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», в столице в Обводный канал упал бетоновоз.
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