найти ×
   
  • USD +0.13
    64.42
  • EUR -0.07
    70.32
СохранитьСохранено0
×

2018152

В Москве два человека погибли, упав в автомобиле в реку

Small default
© wikimedia.org

© wikimedia.org

В столице автомобиль упал в Москву-реку, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Коломенской набережной у дома 1 в ночь на воскресенье.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением. 

В результате находившиеся в машине два человека — водитель и пассажир — погибли.

Машину из реки вытащили. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», в столице в Обводный канал упал бетоновоз.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3026607читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12026792читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

1012035читать позжечитаю позже

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения20 августа

Как они это делают?

320179248читать позжечитаю позже