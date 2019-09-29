Умер писатель Вячеслав Пьецух

На 73-м году жизни скончался известный российский писатель Вячеслав Пьецух.

Об этом сообщил на своей странице его друг, поэт Владимир Салимон.

Причины смерти писателя не называются.

Вячеслав Пьецух родился 18 ноября 1946 года в Москве. Окончил истфак Московского государственного педагогического института.



Работал учителем в школе, корреспондентом радио, литературным консультантом.

С января 1993 года по июль 1995 года был главным редактором литературного журнала «Дружба народов».

Литературным творчеством начал заниматься с 1973 года. Первая публикация появилась в 1978 году.

Печатался в ведущих российских литературных журналах. Автор более 20 книг прозы.

Пьецух был лауреатом премии «Триумф» за выдающийся вклад в отечественную культуру, Новой Пушкинской премии, членом Исполкома Русского ПЕН-центра.



Известный немецкий славист, литературовед Вольфганг Казак так отозвался о его творчестве: «Пьецух увязывает изображение необыкновенных, подчас абсурдных современных ситуаций с событиями из русской истории. Он обладает даром взаимозаменять реальное и вымышленное и может резко и неожиданно изменять ход действия».