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В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

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© Wikimedia.com

© Wikimedia.com

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии бригадный генерал Абдель-Азиз аль-Фагм был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным полицейского департамента Мекки, генерала застрелили в доме его друга. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября.

Как стало известно телеканалу, генерал поехал в гости к своему другу. Там у него произошел конфликт с другим гостем хозяина, который после ссоры вышел из дома, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Охранник короля получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Кроме того, пострадали еще двое человек, включая хозяина дома

Когда на место происшествия прибыла полиция, стрелок отказался сдаться и был застрелен. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских, отмечают «Новые Известия».

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