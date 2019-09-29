В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля
- 29 сентября 2019, 11:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии бригадный генерал Абдель-Азиз аль-Фагм был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным полицейского департамента Мекки, генерала застрелили в доме его друга. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября.
Как стало известно телеканалу, генерал поехал в гости к своему другу. Там у него произошел конфликт с другим гостем хозяина, который после ссоры вышел из дома, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.
Охранник короля получил тяжелое ранение и скончался в больнице.
Кроме того, пострадали еще двое человек, включая хозяина дома
Когда на место происшествия прибыла полиция, стрелок отказался сдаться и был застрелен. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских, отмечают «Новые Известия».
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