найти ×
   
  • USD +0.13
    64.42
  • EUR -0.07
    70.32
СохранитьСохранено0
×

2034967

В Карелии утонули трое рыбаков

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Во время рыбалки на озере Вермас в Карелии перевернулась лодка, в результате чего утонули трое рыбаков.

Всего в лодке находились четверо мужчин, одному из них удалось спастись, сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Именно он и сообщил о трагедии, говорится в сообщении.

Тела утонувших уже обнаружены.

В настоящее время по факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Сургутском районе ХМАО из-за перевернувшейся лодки утонули трое рыбаков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-3548489читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
28467496читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

106986читать позжечитаю позже

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса20 августа

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-4134096читать позжечитаю позже