В Карелии утонули трое рыбаков

Во время рыбалки на озере Вермас в Карелии перевернулась лодка, в результате чего утонули трое рыбаков.

Всего в лодке находились четверо мужчин, одному из них удалось спастись, сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Именно он и сообщил о трагедии, говорится в сообщении.

Тела утонувших уже обнаружены.

В настоящее время по факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Сургутском районе ХМАО из-за перевернувшейся лодки утонули трое рыбаков.

