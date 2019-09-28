В Карелии утонули трое рыбаков
- 28 сентября 2019, 20:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время рыбалки на озере Вермас в Карелии перевернулась лодка, в результате чего утонули трое рыбаков.
Всего в лодке находились четверо мужчин, одному из них удалось спастись, сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.
Именно он и сообщил о трагедии, говорится в сообщении.
Тела утонувших уже обнаружены.
В настоящее время по факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Сургутском районе ХМАО из-за перевернувшейся лодки утонули трое рыбаков.
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