Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
- 28 сентября 2019, 15:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Известный театральный режиссер Леонид Хейфец нанес ножевое ранение в ногу 41-летней женщине — фельдшеру скорой помощи, приехавшей к нему по вызову в квартиру в центре Москвы.
По данным РЕН ТВ, скорую 85-летнему мужчине вызвали его жена и дочь.
Когда же фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, тот ударил ее ножом в ногу.
Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Телеканал опубликовал видео, запечатлевшее, как медики кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.
Как сообщает ФАН, Хейфеца увезли в психиатрическую больницу.
На счету режиссера более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир» и «Пигмалион». Среди его учеников — Артур Смольянинов, Александр Петров и Павел Деревянко.
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