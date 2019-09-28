Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец нанес ножевое ранение в ногу 41-летней женщине — фельдшеру скорой помощи, приехавшей к нему по вызову в квартиру в центре Москвы.

По данным РЕН ТВ, скорую 85-летнему мужчине вызвали его жена и дочь.

Когда же фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, тот ударил ее ножом в ногу.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Телеканал опубликовал видео, запечатлевшее, как медики кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.

Как сообщает ФАН, Хейфеца увезли в психиатрическую больницу.

На счету режиссера более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир» и «Пигмалион». Среди его учеников — Артур Смольянинов, Александр Петров и Павел Деревянко.