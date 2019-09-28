Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны

Специалисты американского космического агентства NASA сделали снимки участка Луны, на который, предположительно, должен был приземлиться посадочный аппарат 7 сентября. Удивительно, но на снимках ученые не обнаружили никаких аппаратов.

Если его нет в этом участке, а в другое место он не мог попасть, согласно запрограммированной траектории, то куда делся индийский «Викрам»?

Посадочное место модуля находилось приблизительно в 595 километрах от Южного полюса нашего спутника.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 сентября индийский посадочный аппарат «Викрам» с луноходом на борту должен был опуститься на поверхность Луны. Но перед посадкой связь с аппаратом прервалась.



Чуть позже в агентстве заявили, что, вероятно, модуль разбился при посадке. Но теперь снимки показывают, что в той области нет никаких следов приземления аппарата.

Скорее всего, аппарат попал в кратер, который находится в тени, поэтому мы его видим. Но это не точно, — говорят специалисты NASA.

Еще раз этот участок будут исследовать в октябре.

В любом случае эта миссия стала прорывом не только для Индии, но и в целом для космонавтики. Индия впервые попыталась посадить аппарат на спутник, а также «Викрам» стал первым в мире аппаратом, который опустился на южный полюс Луны.

