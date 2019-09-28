«ООО „Навальный и Ко“»: оппозицию обвинили в превращении митингов в бизнес

В социальных сетях не устают обсуждать предстоящий санкционированный митинг оппозиции, который состоится 29 сентября в центре столицы в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».

Организатором акции выступил представитель Либертарианской партии Михаил Светов. Его поддержали глава ФБК Алексей Навальный, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, близкий соратник Навального Леонид Волков и другие видные оппозиционеры.

Интернет-пользователи подозревают, что для лидеров оппозиции акции протеста — это не борьба за политические убеждения, а прибыльный бизнес.



«Итоги акции очевидны уже сейчас, — пишет журналист Армен Гаспарян. — Организаторы используют все средства, чтобы призвать людей на митинг, затем подставят их под дубинки полиции, а сами улетят отдыхать. И так до бесконечности».

Гаспарян обратил внимание на одну очень показательную деталь. Он вспомнил, как лидеры столичной оппозиции устроили шумную вечеринку с музыкой и обнаженными мужчинами сразу же после вынесения приговоров участникам организованных ими незаконных акций протеста.

«Проект „Навальный и Ко“ — это бизнес, а где-то уже и шоу-бизнес, — прокомментировала в свою очередь бывшая сотрудница радиостанции „Эхо Москвы“ Леся Рябцева. — Гулянки с голыми мужиками, продажа тюремного мерча, песни и пляски, театральные постановки… Ещё лучше, если шоу интерактивное, и героями становятся те, кто ещё недавно были зрителями. Это я про осуждённых по так называемому „московскому делу“ и про тех, кто ещё обязательно сядет по науськиванию продюсера Навального. Ведь ему это выгодно»

Те, кто шоу создал, кто накрутил толпу, кто манипулировал и разжигал, продолжат и дальше жить свою богемную жизнь с поездками за границу, любовниками и беременными любовницами, яркими заголовками, детьми в иностранных вузах и так далее. А вы, вы, те, кто захочет на минуточку стать звездой, попасть на экран и на первые полосы — так и застрянете в шоу. Ценой ваших жизней чужая слава, — заключила Рябцева.

«Протестная активность в обществе постепенно стихает. Поэтому я полагаю, что 29 сентября среди протестующих обязательно найдутся люди, кто станет призывать к каким-либо противоправным действиям, дабы спровоцировать сотрудников полиции на задержания и прочие меры. Главе ФБК Алексею Навальному и прочим лидерам оппозиции нужны жертвы, нужны новые якобы несправедливо осужденные люди, чтобы как-то поддержать протестный накал и не лишиться прекрасного заработка. Ведь за малочисленный и скучный митинг кураторы вряд ли кого-то из них похвалят», — подытожил в интервью «Ридусу» политолог Владимир Киреев.

Напомним, что в списке «несправедливо осужденных» фигурантов «Московского дела», в защиту которых оппозиция предлагает выйти на улицы, есть имя и блогера Владислава Синицы, известного под псевдонимом Макс Стеклов. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за публичные призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.

Ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.