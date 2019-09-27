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Матвиенко не поверила в возможность накопить на пенсию в России

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что план правительства обеспечить россиянам достойную старость путем внедрения новой системы накопительных пенсий может не сработать, поскольку многие россияне не в состоянии делать сбережения.

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Не говорю уже о том, что люди не в состоянии понять механизмов ее формирования, начисления, потому что постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали», — добавила она.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Министерство труда и социальной защиты населения на согласование поступил законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)», разработанный Минфином. Он предусматривает возможность забирать пенсионные накопления до момента выхода на пенсию.

ГПП предполагает добровольное подключение россиян к формированию накоплений на будущую пенсию в негосударственных пенсионных фондах, а государство обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы.

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