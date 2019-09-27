Масштабный сбой произошел в работе Facebook и Instagram
- 27 сентября 2019, 18:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Масштабный сбой в работе социальный сетей Facebook и Instagram произошел в пятницу, 27 сентября, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего возникающие проблемы на популярных интернет-ресурсах.
По данным экспертов сайта, сбой произошел около 17.42 по московскому времени.
О возникших проблемах сообщили пользователи из России, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции, Швейцарии и ряда других стран.
Больше всего жалоб было на произошедший сбой в загрузке ленты Instagram (80%) и работой Facebook (96%).
Кроме того, пользователи сообщали о проблемах с входом в свой аккаунт в этих соцсетях, отмечают «Новые Известия».
Как сообщал «Ридус», ранее глобальный сбой в работе Facebook и Instagram был зарегистрирован в наале августа.
Проблемы с доступом к своим аккаунтам, а также с работой различных сервисов социальных сетей испытывали тогда жители Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, России, США, Франции, Японии и ряда других стран.
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