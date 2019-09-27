Масштабный сбой произошел в работе Facebook и Instagram

Масштабный сбой в работе социальный сетей Facebook и Instagram произошел в пятницу, 27 сентября, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего возникающие проблемы на популярных интернет-ресурсах.

По данным экспертов сайта, сбой произошел около 17.42 по московскому времени.

О возникших проблемах сообщили пользователи из России, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции, Швейцарии и ряда других стран.

Больше всего жалоб было на произошедший сбой в загрузке ленты Instagram (80%) и работой Facebook (96%).

Кроме того, пользователи сообщали о проблемах с входом в свой аккаунт в этих соцсетях, отмечают «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», ранее глобальный сбой в работе Facebook и Instagram был зарегистрирован в наале августа.

Проблемы с доступом к своим аккаунтам, а также с работой различных сервисов социальных сетей испытывали тогда жители Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, России, США, Франции, Японии и ряда других стран.