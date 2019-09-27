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Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

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© Facebook

© Facebook

Избранный губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность. Инаугурация проходила в Мурманской областной филармонии.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области», — произнес губернатор слова присяги.

Губернаторские выборы в Мурманской области прошли 8 сентября. Чибис одержал победу, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35%.

Ранее эксперты из «Центра политической конъюнктуры» (ЦПК) отмечали, что отличительная особенность Андрея Чибиса — открытость. Он является активным пользователем социальных сетей, а также регулярно размещает в них информацию о своих решениях, стараясь таким образом объяснить жителям Мурманской области, почему он поступает тем или иным образом.

«В этом отношении ВРИО губернатора работает как настоящий публичный политик несмотря на то, что ранее у него подобный опыт отсутствовал», — подчеркивают в ЦПК.

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