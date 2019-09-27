Киев не будет восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев в ближайшем будущем не планирует восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой.

Пока эта страна остается страной-агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для Украины, — подчеркнул украинский министр в интервью интернет-изданию «Европейская правда».

Криклий добавил, что для восстановления авиасообщения между странами «надо иметь какой-то суицидальный настрой».

В то же время министр отметил, что железнодорожное сообщение с Москвой Киев не намерен прерывать. По его словам, пассажирские поезда между Украиной и Россией являются прибыльными.

Он также добавил, что грузовые железнодорожные перевозки между странами также являются существенным источником дохода, отмечает издание.

В Государственной думе в ответ на это заявление напомнили, что инициатива запрета авиасообщения между странами исходила от Киева, поэтому конечное слово остается за Украиной, сообщает РЕН ТВ.



Авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с 2015 года.

Ранее предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что власти страны обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ.



С 2014 года между Украиной и Россией курсируют только украинские поезда. Поезд Киев — Москва стал самым доходным украинским составом в 2017 году. Он принес почти шесть миллионов долларов прибыли.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд российского ОАО «ФПК» Москва — Кишинев — Москва.

Россия начала прокладывать альтернативную железную дорогу в 2015-м, и через два года все поезда РЖД перешли на движение в обход Украины.

