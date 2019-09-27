Россия предложила спасти ООН от «американского высокомерия»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Этот комитет отвечает за вопросы разоружения.

В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков указал на «пренебрежение США» своими обязательствами принимающей штаб-квартиру ООН страны, в частности на проволочки с выдачей виз дипломатам тех стран, с которыми у Вашингтона складываются напряженные отношения. «Это новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», — заявил дипломат.



«Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил Рябков.



Напомним, визу в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке не получили десять членов делегации России. В их числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Госдеп не стал комментировать инцидент, сославшись на конфиденциальность информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данный случай говорит о неуважении США к членам ООН, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент настоящим позором для Соединенных Штатов.

Предложение России наверняка поддержит Иран, так как у дипломатов у этой страны тоже возникают проблемы с получением американских виз и передвижением по территории Нью-Йорка. Президент Ирана Хасан Роухани накануне выразил готовность поддержать еще более радикальную меру — перемещение штаб-квартиры ООН из США в случае появления такой инициативы. «У Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика», — заявили в Тегеране.