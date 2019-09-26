В отношении экс-замминистра культуры возбудили новое дело

Новое уголовное дело возбудили в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, дело связано с отмыванием около 800 миллионов рублей. Источник отметил, что СК РФ возбудил в дело начале сентября.

По версии следствия, Пирумов вместе с другими фигурантами с июля 2015 года по март 2016 года похитил бюджетные деньги, выделенные на строительство объектов для Эрмитажа.

Среди фигурантов дела собеседник агентства назвал бывшего главу департамента Минкультуры Бориса Мазо, бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора, бизнесмена Никиту Колесникова, главу компании «Мехстройтранс» Валерия Рогова и финдиректора ООО «Горизонт» Юлию Бегеза.

Напомним, бывшего заместителя Мединского обвиняют в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов Эрмитажа. По этому уголовному делу Пирумова задержали в мае прошлого года.

Как рассказывал «Ридус», в марте 2015 года заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов был задержан по делу о хищении государственных средств, выделенных на реставрационные работы.

В апреле 2016 года суд наложил арест на имущество Пирумова, в декабре 2016 года Пирумов был уволен с поста заместителя министра культуры.

В октябре 2017 года Пирумова осудили за хищение нескольких десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости. Его приговорили к полутора годам колонии общего режима и освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО.

Однако в апреле 2019 года Пирумову следствие предъявило новое обвинение по статье УК РФ «Организация преступного сообщества». По данным следствия, в это сообщество входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо.