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Под Ростовом пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

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© пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области

© пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области

В Куйбышевском районе Ростовской области оперативники пресекли работу подпольной нарколаборатории, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, два жителя Ростова-на-Дону купили несколько домов в сельской местности.

В сентябре в одном из этих строений предприимчивые ростовчане начали производить синтетический наркотик мефедрон.

Мужчины были задержаны, когда раскладывали наркотики по так называемым закладкам. Оперативники обнаружили у них 17 килограмм наркотических веществ.

© пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ».

Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщал «Ридус», на днях министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что в последнее время российский наркорынок меняется в сторону преобладания синтетических наркотиков.

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