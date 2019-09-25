При посадке «Боинга» в Барнауле у самолета загорелась стойка шасси
- 25 сентября 2019, 18:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Барнаула при посадке самолета Boeing 767−300, следовавшего из Вьетнама, у воздушного судна загорелась стойка шасси.
«При посадке самолета из Камрани произошло возгорание правой стойки шасси», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Однако в итоге лайнер приземлился благополучно. Все пассажиры были эвакуированы.
На борту самолета находился 331 человек, уточнил собеседник агентства.
По данным «Интерфакса», по надувным трапам эвакуировали 360 пассажиров и 10 членов экипажа.
Как сообщил источник ТАСС, борт принадлежит авиакомпании Azur air.
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