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При посадке «Боинга» в Барнауле у самолета загорелась стойка шасси

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© flickr.com

© flickr.com

В аэропорту Барнаула при посадке самолета Boeing 767−300, следовавшего из Вьетнама, у воздушного судна загорелась стойка шасси.

«При посадке самолета из Камрани произошло возгорание правой стойки шасси», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Однако в итоге лайнер приземлился благополучно. Все пассажиры были эвакуированы.

На борту самолета находился 331 человек, уточнил собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», по надувным трапам эвакуировали 360 пассажиров и 10 членов экипажа.

Как сообщил источник ТАСС, борт принадлежит авиакомпании Azur air.

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