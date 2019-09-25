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Под Владимиром будут судить мать и бабушку, истязавших 6-летних двойняшек

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

По обвинению в истязании 6-летних двойняшек перед судом во Владимирской области предстанут их мать и бабушка.

Как сообщает региональная прокуратура, уголовные дела возбуждены в отношении двух местных жительниц — 1993 года рождения и 1976 года рождения.

Следствием установлено, что в течение июля 2019 года мать 6-летней девочки систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери по незначительным поводам.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что бабушка, проживавшая с дочерью и тремя внуками, регулярно избивала двойняшек — 6-летних мальчика и девочку.

Об этом стало известно после того, когда в очередной раз избитая матерью и бабушкой девочка с сестрой ушли из дома к своему отцу, который проживал отдельно.

В результате у двойняшек обнаружили телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин на руках, ногах и спине. Регулярные истязания также сказались на их психическом и физическом здоровье.

Женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

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