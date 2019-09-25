Генерала МВД задержали в Москве по делу о покушении на мошенничество

Сотрудник центрального аппарата МВД РФ генерал-майор Александр Мельников задержан по делу о покушении на мошенничество.

Ему уже предъявлено обвинение, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

«Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере», — приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

Следствие обратилось к суду с ходатайством заключить Мельникова под стражу до 24 ноября. В свою очередь прокурор попросил отложить судебное заседание на 72 часа.

Согласно информации, опубликованной на сайте МВД РФ, Александр Мельников занимает должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. В том числе он курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойной службы.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года указом президента России Владимира Путина освобожден от должности генерал МВД Петр Гришин, подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

В сентябре 2017 года на Камчатке по подозрению в хищении в особо крупных размерах был задержан генерал-майор полиции Александр Сидоренко.