В ОП РФ предложили запретить продажу зажигалок несовершеннолетним

В течение последних трех лет более 360 подростков погибли из-за новой формы токсикомании, предполагающей вдыхание бытового газа. Такие неутешительные цифры привел представитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Виктор Тюков, выступая на слушании «Сниффинг — новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способ преодоления» в Общественной палате РФ.

В связи с этим руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть бытовой газ. В частности, речь идет о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок, баллонов для их заправки, клея и бытовой химии.

Из года в год количество погибших детей возрастает. В 2016 году 65 смертей, в 2017 году — 142, в 2018 году — 154. Зачем ребенку покупать зажигалку? Для курения или токсикомании. Поэтому необходимо ограничить ее продажу детям, — сказал Тюков.

Кроме того, по мнению главы «Трезвой России», необходимо блокировать пропагандирующие сниффинг сайты и прочие информационные ресурсы.