Эксперт: Светов пытается использовать актеров в своих политических целях

В воскресенье, 29 сентября, на Проспекте Сахарова состоится митинг в поддержку фигурантов «Московского дела» обвиняемых в учинении уличных беспорядков в ходе летних несанкционированных акций протеста в центре столицы.

Организатором митинга выступил лидер Либертарианской партии Михаил Светов. Он призвал присоединиться к протесту не только сторонников несистемной оппозиции, но и актеров, ранее выступавших в защиту своего коллеги Павла Устинова.

В перечне нуждающихся в поддержке участников несанкционированных акций есть имя и блогера Владислава Синицы, известного под псевдонимом Макс Стеклов. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за публичные призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.

Политолог Павел Данилин считает, что Михаил Светов, приглашая актеров, защищавших Устинова, выйти на митинг в поддержку Синицы, пытается использовать этих людей в своих личных политических целях.

Одно дело выходить в защиту Павла Устинова, который не совершал того, что ему инкриминируется, а другое — за очевидного преступника, призывавшего убивать детей. Конечно, это совсем разные вещи. Организаторы митинга пытаются использовать какие-то хорошие порывы души в своих интересах. Здесь конкретно пытаются использовать резонансную тему, чтобы провернуть некие грязные делишки. Это все равно, если бы они призвали выходить за Алексея Кабанова, убившего и расчленившего свою жену, — пояснил политолог.

Ранее журналист Николай Сванидзе назвал приговор Владиславу Синице вполне заслуженным. Однако жесткость этого приговора — пять лет колонии общего режима — он счел излишней.

«Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», — сказал Сванидзе, добавив, что дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что их отцы могут превышать свои полномочия при разгоне несанкционированных митингов.