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Эксперт: Светов пытается использовать актеров в своих политических целях

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Михаил Светов, лидер Либертарианской партии России.

Михаил Светов, лидер Либертарианской партии России.

В воскресенье, 29 сентября, на Проспекте Сахарова состоится митинг в поддержку фигурантов «Московского дела» обвиняемых в учинении уличных беспорядков в ходе летних несанкционированных акций протеста в центре столицы.

Организатором митинга выступил лидер Либертарианской партии Михаил Светов. Он призвал присоединиться к протесту не только сторонников несистемной оппозиции, но и актеров, ранее выступавших в защиту своего коллеги Павла Устинова.

В перечне нуждающихся в поддержке участников несанкционированных акций есть имя и блогера Владислава Синицы, известного под псевдонимом Макс Стеклов. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы за публичные призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.

Политолог Павел Данилин считает, что Михаил Светов, приглашая актеров, защищавших Устинова, выйти на митинг в поддержку Синицы, пытается использовать этих людей в своих личных политических целях.

Одно дело выходить в защиту Павла Устинова, который не совершал того, что ему инкриминируется, а другое — за очевидного преступника, призывавшего убивать детей. Конечно, это совсем разные вещи. Организаторы митинга пытаются использовать какие-то хорошие порывы души в своих интересах. Здесь конкретно пытаются использовать резонансную тему, чтобы провернуть некие грязные делишки. Это все равно, если бы они призвали выходить за Алексея Кабанова, убившего и расчленившего свою жену, — пояснил политолог.

Ранее журналист Николай Сванидзе назвал приговор Владиславу Синице вполне заслуженным. Однако жесткость этого приговора — пять лет колонии общего режима — он счел излишней.

«Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно», — сказал Сванидзе, добавив, что дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что их отцы могут превышать свои полномочия при разгоне несанкционированных митингов.

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10+ примеров того, что современная высокая мода бессмысленна и беспощадна

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Современную моду в принципе очень сложно понять, а современную высокую моду так тем более. И эти 14 фотографий служат прекрасным тому доказательством. Тут представлено всё сумасшествие дизайнерской мысли, начиная от мужских пальто из перчаток и заканчивая костюмом из досок.

Остается лишь надеяться, что эти модные веяния не войдут в обычную жизнь.

Кто-то вдохновлялся огромными шарами из парков аттракционов?

Мужчины, что скажете?

Когда неудачно пробежал через забор

Новая форма сварщиков?

Интересно, кем был вдохновлен этот образ?

Многоликое платье

Платье, которым можно будет пугать своих детей

«Как ты меня узнаешь? Я буду в огромных голубых варежках и вязанной шапке»

«Нет туалетной бумаги? Не переживай, можешь оторвать немного от моей шляпы»

Спортсмены будут в восторге

Большой брат следит за тобой

Хотелось бы увидеть, как этот человек здоровается с людьми

И сказать нечего

А как вам этот наряд в форме гигантского авокадо?

А эти 15 фотографий докажут, что мода явно сходит с ума!

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