Две сотрудницы банка в Уфе украли у клиентов более 43 млн рублей

В одном из банков Уфы были выявлены факты хищений на сумму свыше 43 миллионов рублей.

Подозреваемыми в краже денег со счетов клиентов оказались две сотрудницы этого кредитного учреждения.

Следствие установило, что в период с января 2017-го по июль 2019 года управляющая дополнительного офиса совместно со своей коллегой регулярно присваивала деньги из кассового узла. Чтобы скрыть недостачу, они оформляли закрытие вкладов клиентов банка. В результате были закрыты счета более 50 клиентов, сообщается на сайте ГУ МВД по Башкирии.

По факту присвоения 43 млн рублей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хищение в особо крупном размере», которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Об этом преступлении правоохранителям стало известно в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного после кражи 6,5 млн рублей из кассы банка.