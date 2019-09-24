В Большой Медведице увидели слияние нейтронной звезды и черной дыры

Специалисты из гравитационной обсерватории LIGO рассказали о том, что им удалось зафиксировать мощную гравитационную вспышку — колебание пространства-времени. Согласно одной из версий, причиной таких событий могло стать слияние нейтронной звезды и черной дыры в созвездии Большая Медведица.

Событие получило техническое название S190923y. Оно произошло в 1,4 тысячи световых лет от нас.

Если у нас получится доказать, что источником вспышки стало слияние черной дыры и нейтронной звезды, этот случай будет вторым в истории, зафиксировать который удалось с помощью наземных телескопов, — говорят астрономы.

Напомним, что детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году, но практически сразу же его отправили на ремонт, который длился 8 лет.

За последние два года LIGO не работал около шесть месяцев из-за того, что специалисты не могли настроить чувствительность детекторов. У них не получалось фиксировать гравитационные волны от столкновения различных объектов или появления сверхновых.

После небольшой модерации обсерватория снова приступала к работе 1 апреля 2019 года.

В 2018 году проекты LIGO/Virgo были закрыты на модернизацию и возобновили работу 1 апреля 2019 года и принесла неплохие результаты.