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В Большой Медведице увидели слияние нейтронной звезды и черной дыры

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Специалисты из гравитационной обсерватории LIGO рассказали о том, что им удалось зафиксировать мощную гравитационную вспышку — колебание пространства-времени. Согласно одной из версий, причиной таких событий могло стать слияние нейтронной звезды и черной дыры в созвездии Большая Медведица.

Событие получило техническое название S190923y. Оно произошло в 1,4 тысячи световых лет от нас.

Если у нас получится доказать, что источником вспышки стало слияние черной дыры и нейтронной звезды, этот случай будет вторым в истории, зафиксировать который удалось с помощью наземных телескопов, — говорят астрономы.

Напомним, что детектор гравитационных волн LIGO был построен в 2002 году, но практически сразу же его отправили на ремонт, который длился 8 лет.

За последние два года LIGO не работал около шесть месяцев из-за того, что специалисты не могли настроить чувствительность детекторов. У них не получалось фиксировать гравитационные волны от столкновения различных объектов или появления сверхновых.

После небольшой модерации обсерватория снова приступала к работе 1 апреля 2019 года.

В 2018 году проекты LIGO/Virgo были закрыты на модернизацию и возобновили работу 1 апреля 2019 года и принесла неплохие результаты.

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