Большинство опрошенных молодых россиян выразили желание открыть бизнес

По результатам опроса «Отношение россиян к предпринимательству», проведенного Аналитическим центром НАФИ для Минэкономразвития, выяснилось, что 57% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет хотят открыть собственный бизнес.

Большое желание стать предпринимателями испытывают школьники (49%), выпускники детских домов (42%), а также женщины в декрете (40%).

В целом же открыть свое дело без привязки ко времени мечтает каждый третий россиянин, следует из данных опроса, оказавшихся в распоряжении газеты «Известия».

При этом в ближайшие три года планируют заняться бизнесом 8% россиян, в ближайшие десять лет — 23%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил эти показатели как очень высокие. В беседе с изданием он отметил, что задачей ведомства является «превратить простые желания в решительные действия». С этой целью министерство активно работает с потенциальными предпринимателями, объясняя им возможности господдержки, а также консультируя и обучая бизнесу.

Ранее «Ридус» писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости уточнить понятие «семейный бизнес» для того, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

В феврале 2018 года президент России поручил правительству помочь малому и среднему бизнесу с выходом на зарубежные рынки.

