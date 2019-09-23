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2025419

В Тюмени проверят обстоятельства конфликта родственников умершего с врачами

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© gubernator.admtyumen.ru

© gubernator.admtyumen.ru

Конфликт между родственниками умершего молодого человека и врачами отделения реанимации тюменской ОКБ № 2 послужил поводом для организации доследственной проверки.

Согласно появившейся в СМИ информации, попавший в ДТП 20-летний мужчина был доставлен 19 сентября в одну из больниц областного центра, где ему не оказали необходимую помощь.

В ходе проверки будут опрошены свидетели и проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Ранее в тюменском УМВД подтвердили URA.RU сведения о том, что родственники умершего от травм после ДТП молодого человека устроили погром в ОКБ № 2 и обвинили медиков в незаконном отключении аппарата жизнеобеспечения. Родственники утверждали, что врачи пытались взять согласие на изъятие донорских почек и печени у еще живого парня.

Медикам даже пришлось вызывать полицию из-за того, что родственники умершего стали выбивать дверь в отделение. В итоге заявления в полицию написали обе стороны.

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