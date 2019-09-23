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Названы сроки подачи тепла во все жилые дома Москвы

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© pixabay.com

© pixabay.com

В ближайшие два дня должна завершиться подача отопления в жилой сектор и объекты социальной сферы столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, во вторник-среду тепло будет подано практически во все московские квартиры и во все учреждения социальной сферы.

«Мы делаем всегда это значительно раньше, и, полагаю, что в этом году сделаем чуть раньше, чем нормативные пять суток», — цитирует заммэра «Интерфакс».

Он также напомнил, что подключение отопления в объектах социальной сферы происходит по заявкам уже с пятницы, 20 сентября.

Бирюков заявил, что 95% детских садов и школ, а также 85% учреждений здравоохранения уже подключены к теплу.

Отсутствие отопления даже в Госудме испытал на себе корреспондент газеты «Новые Известия». Брать интервью у одного из депутатов в его рабочем кабинете журналистам пришлось в верхней одежде. В итоге корреспондент сделал вывод, что народные избранники в столице мерзнут вместе с народом, однако в отличие от народа, они не могут включать электрические обогреватели, поскольку это запрещено пожарными нормами.

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