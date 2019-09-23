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В Самаре совершил экстренную посадку самолет, летевший в Узбекистан

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Аэропорт Курумоч в Самаре. © government.ru

Аэропорт Курумоч в Самаре. © government.ru

В аэропорту Самары совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в город Намаган в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной транспортной прокуратуре.

По его словам, авиалайнер совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажирки с гипертонией, гражданки Узбекистана.

По прибытии женщине оказали первичную медицинскую помощь и госпитализировали в одну из городских больниц, отметил собеседник агентства.

В настоящее рейс У6 2509 вылетел в место назначения.

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