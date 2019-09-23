В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство.

Отмечается, что предлагаемая инициатива не затронет должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, а также тех, кто должен возмещать вред от совершенного преступления.

В ведомстве убеждены, что слишком жесткий подход к взысканию долгов способен приводить к развитию теневого сектора рынка, а это окажет гораздо более пагубное влияние на экономику, нежели потеря отдельных кредиторов.

Авторы законопроекта предлагают ориентироваться на прожиточный минимум, определенный на второй квартал предыдущего года для региона, где находится работодатель должника, банк или его филиал, в котором у гражданина открыт счет.

Кроме того, поправки министерства в закон «Об исполнительном производстве» предлагают запретить взыскивать долги со страховых пенсий по старости и инвалидности, а также с фиксированных выплат к этим пенсиям.

Кроме того, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание, в этом случае законопроект обяжет приставов возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства.

Служба судебных приставов будет получать информацию о доходах и имуществе должников в электронном виде от налоговых органов, банков, ГИБДД и управлений Росреестра, рассказал собеседник агентства.

По его словам, данные поправки уже согласовали Минтруд, Минфин, Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Как ранее сообщал «Ридус», Минюст предложил давать 30 дней на возврат просроченных долгов без суда.