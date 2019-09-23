найти ×
   
  • USD +0.10
    63.95
  • EUR -0.32
    70.28
СохранитьСохранено0
×

300025057

Посмотрите на самое детальное фото Марса

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новый потрясающий снимок Марса. Он состоит из небольших детальных изображений Красной планеты, соединенных вместе.

Известно, что снимки были получены во время недавней миссии орбитального зонда Mars Express. На космическом аппарате установлена камера High Resolution Stereo Camera.

Разрешение в центре — приблизительно километр на пиксель, — поясняют специалисты.

Фотография получилась нестандартная, но очень детальная. Например, вверху можно заметить северную полярную шапку Марса, окруженную яркими облаками.

Почти в центре изображения находятся два крупнейших региона Марса — Arabia Terra и Terra Sabaea. Во втором даже можно заметить высокогорья Красной планеты.

Светлое пространство справа внизу — это Hellas Planitia: равнинная низменность внутри кратера Hellas, считающегося одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0013838читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

8011314читать позжечитаю позже

Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети19 августа

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3021069читать позжечитаю позже