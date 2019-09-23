Посмотрите на самое детальное фото Марса

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новый потрясающий снимок Марса. Он состоит из небольших детальных изображений Красной планеты, соединенных вместе.

Известно, что снимки были получены во время недавней миссии орбитального зонда Mars Express. На космическом аппарате установлена камера High Resolution Stereo Camera.

Разрешение в центре — приблизительно километр на пиксель, — поясняют специалисты.

Фотография получилась нестандартная, но очень детальная. Например, вверху можно заметить северную полярную шапку Марса, окруженную яркими облаками.

Почти в центре изображения находятся два крупнейших региона Марса — Arabia Terra и Terra Sabaea. Во втором даже можно заметить высокогорья Красной планеты.

Светлое пространство справа внизу — это Hellas Planitia: равнинная низменность внутри кратера Hellas, считающегося одним из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе.