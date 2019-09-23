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В Белгородской области депутат на машине сбил подростка

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© vk.com

© vk.com

В городе Губкине Белгородской области управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК), депутат областной думы Олег Михайлов сбил подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комбината

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября. 13-летний подросток был госпитализирован с переломом бедра и повреждением плеча.

На место происшествия были оперативно вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Как стало известно агентству, Михайлов дал все необходимые объяснения и прошел экспертизу, подтвердившую его трезвое состояние.

В пресс-службе ГОК добавили, что директор окажет необходимую помощь в лечении пострадавшего, а также будет содействовать правоохранителям в расследовании причин и обстоятельств инцидента.

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