В Белгородской области депутат на машине сбил подростка
- 23 сентября 2019, 12:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Губкине Белгородской области управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК), депутат областной думы Олег Михайлов сбил подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комбината
Инцидент произошел в субботу, 21 сентября. 13-летний подросток был госпитализирован с переломом бедра и повреждением плеча.
На место происшествия были оперативно вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД.
Как стало известно агентству, Михайлов дал все необходимые объяснения и прошел экспертизу, подтвердившую его трезвое состояние.
В пресс-службе ГОК добавили, что директор окажет необходимую помощь в лечении пострадавшего, а также будет содействовать правоохранителям в расследовании причин и обстоятельств инцидента.
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