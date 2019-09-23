На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря.

По данным наблюдающих за вулканом специалистов, шлейф пепла протянулся примерно на 20 км к востоку от Шивелуча.

Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

На пути пеплового шлейфа, распространившегося в сторону залива Озерной, нет населенных пунктов, отмечается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели советуют всем, кто планирует отправится в район действующего вулкана, соблюдать необходимые меры собственной безопасности.