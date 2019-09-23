На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 5 км
- 23 сентября 2019, 10:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря.
По данным наблюдающих за вулканом специалистов, шлейф пепла протянулся примерно на 20 км к востоку от Шивелуча.
Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
На пути пеплового шлейфа, распространившегося в сторону залива Озерной, нет населенных пунктов, отмечается на сайте регионального управления МЧС.
Спасатели советуют всем, кто планирует отправится в район действующего вулкана, соблюдать необходимые меры собственной безопасности.
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