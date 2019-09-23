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В Приангарье предъявили обвинение мужчине, убившему девушку 19 лет назад

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

В городе Усть-Куте Иркутской области предъявили обвинение мужчине, совершившему убийство девушки 19 лет назад.

По данным следствия, что обвиняемый нанес своей приятельнице несколько ножевых ранений, после чего спрятал ее тело в безлюдном месте.

Правоохранители тогда установили личность мужчины, однако он скрылся и был объявлен в розыск.

Стало известно, что какое-то время жил на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок.

Мужчина был задержан в начале сентября нынешнего года в другом регионе, где отбывал наказание за такое же преступление. В настоящее время он перевезли в Иркутскую область и заключили под стражу.

Обвиняемый во время допроса признался в содеянном и рассказал, что убил свою подругу из ревности, сообщается на сайте регионального СК РФ.

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