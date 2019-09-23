Кудрин признал разумными расходы на оборону после отповеди Шойгу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал интервью министра обороны Сергея Шойгу, в котором тот раскритиковал заявления о раздутом оборонном бюджете России.

«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность», — написал Кудрин в Twitter.



Ранее Сергей Шойгу раскритиковал «стенания» по поводу «раздутого» оборонного бюджета России и посоветовал «бояться не больших расходов, а маленьких доходов». При этом министр сравнил экономистов с персонажем сатирического произведения Михаила Жванецкого, который говорил, что «колбасы у нас мало, а нас много».

Хотя имя Кудрина министр обороны не произносил, это сделал задававший вопрос журналист, напомнивший, что глава Счетной палаты «периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России».

В частности, Алексей Кудрин в 2012 году предлагал снизить расходы на оборону на 0,5%, а в 2017 году эксперты Центра стратегических разработок под его руководством рекомендовали правительству урезать расходы на оборону с 4,4% до 2,8% ВВП.

Как сообщал «Ридус», в том же интервью Сергей Шойгу допустил отмену призыва населения в армию, но отметил, что не считает эту меру правильной. По словам министра обороны, какое-то количество военнослужащих по призыву в России должно быть в любом случае. Во-первых, это позволит оперативно усилить Вооруженные силы в случае угрозы начала войны. Во-вторых, служба по призыву дает гражданам ощущение причастности к защите страны и формирует нравственный стержень.