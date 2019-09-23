В Якутии столкнулись два парома

В Якутии два парома столкнулись во время переправы через реку Лена.

Инцидент произошел на переправе Якутск — Нижний Бестях около острова Сафон в вечером воскресенье, 22 сентября.

На судах «Паром-9» и «СПТО-832» находились люди и автомобили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным спасателей, жертв в результате столкновения нет, однако повреждена одна машина.

Также получили повреждения оба парома один в носовой части, второй в районе аппарели, отмечает ФАН.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.