В результате землетрясения в Албании пострадали более 50 человек
- 21 сентября 2019, 22:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В результате серии землетрясений, произошедших в субботу в Албании, как минимум 52 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает англоязычный албанский портал Albanian Daily News.
По данным издания, сильнее всего подземные толчки ощущались в столице Албании Тиране и портовом городе Дуррес.
Первый толчок был зафиксирован с магнитудой 5,8, в результате которого были разрушены минимум 10 зданий.
Отмечается, эпицентр находился в одном километре к западу от Дурреса, а его очаг залегал на глубине 10 километров.
Через несколько минут произошел новый толчок с магнитудой 5,0 в том же районе, после чего прошла серия афтершоков.
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