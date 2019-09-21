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В результате землетрясения в Албании пострадали более 50 человек

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© AP/TASS

© AP/TASS

В результате серии землетрясений, произошедших в субботу в Албании, как минимум 52 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает англоязычный албанский портал Albanian Daily News.

По данным издания, сильнее всего подземные толчки ощущались в столице Албании Тиране и портовом городе Дуррес.

© AP/TASS

Первый толчок был зафиксирован с магнитудой 5,8, в результате которого были разрушены минимум 10 зданий.

Отмечается, эпицентр находился в одном километре к западу от Дурреса, а его очаг залегал на глубине 10 километров.

© EPA

Через несколько минут произошел новый толчок с магнитудой 5,0 в том же районе, после чего прошла серия афтершоков.

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Комментарии (1)

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