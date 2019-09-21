Первый московский экофестиваль стал частью акции «Сохраним лес»

В столичном Парке Горького состоялся Первый московский экологический фестиваль. Гости мероприятия насладились выступлениями звезд отечественной эстрады, поучаствовали в мастер-классах, а еще могли понаблюдать за очисткой водолазами дна Москвы-реки и поучиться эко-волонтерству.

Фестиваль был организован в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов деревьев. Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около 3 миллионов человек.

«Такие акции, как кампания „Сохраним лес“ и экологический фестиваль, очень важны для нашей страны, — рассказал в интервью „Ридусу“ директор ассоциации регоператоров „Чистая страна“ Руслан Губайдуллин. — Можно сколько угодно построить современных заводов по переработке отходов, вводить раздельный сбор мусора и призывать граждан беречь лес, но грош цена всему этому, если люди не будут понимать, что им это тоже нужно. То есть будут приезжать в лес и оставлять после себя кострище и кучу мусора. А красивые баки для раздельного сбора отходов будут стоять пустыми, а мусороперерабатывающий завод будет ждать, когда этот мусор приедет. Без популяризации бережного отношения к окружающей среде, без поддержки экологической культуры мы ничего не добьемся. Так что без фестивалей и всенародных кампаний не обойтись».

Люди, принимающие участие в акции «Сохраним лес», очень помогают в решении задачи по сохранению российских лесов, заявил в свою очередь первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

«Лесные пожары, случившиеся этим летом в Сибири, они никого не оставили равнодушными, всколыхнули большую волну энтузиазма. И очень здорово, что эта волна попадает в унисон с решением важнейших государственных задач, связанных с национальным проектом „Экология“. Люди не только видят, каким образом осуществляется лесовосстановление, каким образом происходит раздельный сбор мусора, но и сами генерируют идеи, которые, возможно, будут учтены специалистами», — пояснил Храмов.

Параллельно с Первым московским экофестивалем в Подмосковье прошла ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево».

«Для нас лес — большая ответственность. Если ты срубил одно дерево, то нужно посадить двадцать деревьев», — сказал в интервью газете «Взгляд» участвовавший в акции актер Алексей Огурцов.



Ранее, как уже писал «Ридус», Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) запустило в социальной сети «ВКонтакте» приложение «Сохраним лес». Это приложение представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены территории, где в рамках одноименной всероссийской кампании будут высажены саженцы деревьев. Каждый желающий может выбрать подходящее для него место проведения акции и принять участие в масштабном лесовосстановлении.

